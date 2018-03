Navigationssysteme im Vergleich - BMW: Navigationssys. Professional / Connected Drive Services / RTTI

BMW liegt bei der Fahrzeit auf einem Niveau mit Audi. Die Ankunftszeit könnte jedoch präziser vorausgesagt werden.

Am Ziel lag BMW lediglich knappe sechs Minuten hinter dem Sieger Audi. Bei einer Strecke von rund 1300 Kilometern ist dies in der Tat nur ein geringer Unterschied. Speziell in der Stausituation im Streckenabschnitt Bruchsal - Mainz wählte BMW die deutlich langsamere Route. Schade, denn sonst hätte sich wohl BMW die schnellste Fahrzeit gesichert.

Ebenfalls verbesserungsfähig präsentierte sich die deutlich größere Abweichung zur vorhergesagten Ankunftszeit und die mit 1252 Kilometer zweitlängste Route bei den OEM-Systemen. Die Handhabung und die Displaydarstellung präsentierten sich dagegen durch die Bank positiv.