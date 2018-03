Die besten Smartphone-Newcomer - Platz 2: Honor 5X

Der rückseitige Fingerabdrucksensor, der sehr zuverlässig arbeitet, ist in dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit, genauso wenig wie die hohe Auflösung und Leuchtkraft des Displays (1920 x 1080 Pixel/537 Candela). Ein weiterer Pluspunkt: Das 5X ist Dual-SIM-fähig und gehört zu den wenigen Smartphones mit drei vollwertigen Steckplätzen für Nano-SIM, Micro-SIM und Micro-SD. Hinzu kommen exzellente Funkeigenschaften und eine hervorragende Ausdauer von 8:48 Stunden im connect- Mix. Beim Marktstart im Frühjahr 2016 gelang dem Honor 5X der Sprung in die Top 10 der connect-Bestenliste – das hatte bis dato noch kein 200-Euro-Telefon geschafft. Wer auf ein großes Display Wert legt und nicht viel ausgeben will, ist hier richtig.​

connect-Testwertung: sehr gut (431 von 500 Punkten)