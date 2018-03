Die besten Smartphone-Newcomer - Platz 1: Alcatel Idol 4S

Dass das Idol 4S nicht irgendein Smartphone ist, macht bereits die clevere Kunststoffverpackung deutlich, die nicht wie sonst üblich in der Ecke verstaubt, sondern als Virtual-Reality-Brille genutzt werden kann – eine App für entsprechende VR-Inhalte ist auf dem Gerät vorinstalliert. Das Gehäuse besteht aus Glas und Aluminium, Verarbeitung und Haptik bewegen sich auf höchstem Niveau und stehen den Besten in dieser Disziplin in nichts nach. Alcatel setzt sogar noch einen drauf und legt neben guten In-Ear-Kopfhörern auch ein transparentes Backcover und eine Displayschutzfolie mit in die Verpackung. Die Ausstattung ist ebenfalls top: Vom Display (OLED mit 5,5 Zoll und 1440 x 2560 Pixeln) über den Prozessor (Qualcomm Snapdragon 652 mit 3 GB RAM) bis hin zur Kamera (16 Megapixel mit sehr guter Bildqualität) wird dem Käufer High-End vom Feinsten geboten.​