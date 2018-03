Die besten Smartphone-Newcomer - Platz 5: ZTE Axon Mini Premium Edition

Viel Rahmen um das Display hat ZTE nicht gelassen, daher ist das Axon Mini für einen 5,2 Zöller außerordentlich kompakt. Wer lange Finger hat, kann das Smartphone noch komplett mit einer Hand bedienen. Das auffällige Design mit Kunststoff in Lederoptik und verspielten Mustern ist allerdings nicht jedermanns Sache, vor allem Individualisten werden sich hier wohlfühlen. Technisch fährt ZTE die großen Geschütze auf, hier ist vom Achtkern-Prozessor mit 3 GB RAM bis zum Fingerabdrucksensor alles dabei.

Eine besondere Erwähnung verdient die Akustik: Das Axon Mini PE überzeugt durch ausgeglichene tonale Balance, die den Gesprächspartner in beiden Richtungen mit vertrauter Stimme wiedergibt. Auch von Störgeräuschen in der Umgebung lässt sich das Modell nicht irritieren. Mit diesem Smartphone am Ohr verschafft man sich in fast allen Situationen Gehör.​

connect Testwertung: gut (419 von 500 Punkten)