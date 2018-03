Cyrus und Neat Acoustics

Es wächst zusammen, was gut zusammen spielt: Die für ihre „Halbformat“-Elektronik bekannte Marke Cyrus und die für besonders kleine, aber klangstarke Boxen bekannte Lautsprecher-Manufaktur Neat Acoustics kommen in Deutschland – endlich, möchte man sagen – aus einer Hand, nämlich dem Vertrieb Bellevue Audio von Werner Berlin. Die kleine iota (schwarz) spielte dann auch überraschend erwachsen am Verstärker-Talent Cyrus One.