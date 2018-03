HP Spectre x360 Pro

Quer durch alle Preisklassen hat HP neben klassischen Note- und Ultrabooks auch ein reichhaltiges Angebot an Kombigeräten im Programm. Convertibles mit 360-Grad-Scharnier erkennt man am Namenszusatz x360, Detachables an der Bezeichnung x2. So hat man in der gehobenen Businessklasse die Wahl zwischen dem „normalen“ Elitebook, dem Elite x2​ und dem Elite x360 beziehungsweise zwischen dem regulären Spectre Pro und dem Spectre Pro x360​, das unser Testlabor durchlaufen und sich dabei die Verbalnote „sehr gut“ verdient hat.