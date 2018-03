Fujitsu Sytlistic R726

Japanische Rechner made in Germany – das muss kein Widerspruch sein.

Fujitsu ist fast so eine Art Dinosaurier: Der in Japan beheimatete IT-Konzern ist der letzte namhafte Hersteller, der noch Computer und Komponenten in Deutschland entwickelt und produziert – ein Relikt der langjährigen Verbindung mit Siemens. Man konzentriert sich dabei komplett auf Business-Lösungen, dennoch sind die Produkte auch für ambitionierte Privatnutzer interessant. Zum Angebot im mobilen Bereich gehören neben den Notebooks und Convertibles der Lifebook-Serien auch 2-in-1-Geräte (im Bild das Stylistic R726​). Ende 2016 hat Fujitsu die Neuauflage etlicher Produkte angekündigt, die nun nach und nach auf dem Markt verfügbar werden.