Toshiba Sat Radius 12

Der traditionsreiche Hersteller vertreibt bei uns nur noch Business-Notebooks.

Der anhaltende Verdrängungswettbewerb im Notebook-Geschäft hat im vergangenen Jahr ein neues Opfer gefordert: Der japanische Elektronikkonzern Toshiba bedient in Europa künftig nur noch das Business-Segment. Consumer-Modelle wie das oben abgebildete Convertible Satellite Radius 12​ gehören damit der Vergangenheit an. Weiterentwickelt werden dagegen die Produktfamilien Satellite Pro, Tecra und Portégé – unter anderem in Form des High-End-Convertibles Portégé X20W-D. Laut Hersteller handelt es sich dabei um das bis dato flachste und leichteste 2-in-1-Business-Notebook der Welt.