Top 10 On-Ear-Kopfhörer unter 50 Euro - Platz 10: Noontec Zoro

Der Noontec Zoro kann seine optische Ähnlichkeit zu den Beats by Dr. Dre Modellen nicht wirklich verhehlen. Also ließen sich die Entwickler von Noontec nicht lumpen und führten die Oberfläche des Kopfhörers in Klavierlack aus, in Anbetracht des Preises durchaus bemerkenswert. Die beweglichen Teile des Kopfhörers wurden mit Stahl verstärkt um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Hautfreundliches Material bei den Ohrpolstern soll zu langem, stressfreiem Tragekomfort führen.