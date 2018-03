Die beliebtesten Outdoor-Lautsprecher - Outdoor-Lautsprecher Empfehlung 5: Magnat-Symbol Pro 130

Als kompakte Regalbox für den Außen- wie Innenbereich bietet sich der kleine Magnat Multifunktionslautsprecher an. Die Aufhängevorrichtung erlaubt vertikale wie horizontale Wandanbringung. Gegen Feuchtigkeit und Kälte geschützt, finden sich am resonanzarmen, glasfaserverstärkten ABS-Gehäuse des Zwei-Wege Lautsprechers eine 19 mm Magnesium-Hochtonkalotte und ein 130 mm Tieftöner mit einer Membran aus Polypropylen. Die Magnat Symbol Pro 130 sind magnetisch abgeschirmt und machen auch im Regal eine prima Figur. In weißer wie schwarzer Ausführung sind die Outdoor-Lautsprecher für 100 Euro erhältlich.