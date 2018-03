Top 10: Phablets mit der besten Ausdauer - Platz 4: Huawei Mate 8

Das Mate 8 steckt in einem edlen Aluminiumgehäuse und besitzt ein 6 Zoll großes Full-HD-Display. Die Schärfe ist trotz der Displaygröße okay, ein Quad-HD-Display würde dennoch deutlicher brillanter scheinen. Angesichts der schieren Größe ist das Mate 8 nicht besonders handlich, wirkt aber aufgrund der klein gehaltenen Displayränder dennoch kompakt. Ein flotter Prozessor, ein präziser Fingerprintsensor und eine Kamera mit guter Bildqualität komplettieren die technische Ausstattung. Im Inneren des schicken Gehäuses haben die Huawei-Ingenieure einen 4000 mAh starken Akku untergebracht. Dank der niedrigen Displayauflösung und des genügsamen Prozessors bietet das Mate 8 so eine Laufzeit von beachtlichen 10:37 Stunden.

Akkukapazität: 4000 mAh

typische Ausdauer: 10:37 Stunden

Gesamtwertung: sehr gut (427 von 500 Punkten)

Akku wechselbar: nein

Preis: ab 479 Euro​​