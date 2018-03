Top 10: Phablets mit der besten Ausdauer - Platz 6: Apple iPhone 7 Plus

Am Design hat sich beim iPhone 7 gegenüber dem Vorgänger nicht viel geändert - außer dem fehlenden Klinkenanschluss. Auffällig auf der Rückseite des 5,5 Zoll großen Plus-Modells sind außerdem die zwei Kamera-Linsen. Die Dual-Kamera ermöglicht einen optischen Zoom und Bokeh-Effekte. Gegenüber dem iPhone 6s Plus bietet das 7 Plus einen etwas größeren Akku und eine deutlich längere Akkulaufzeit.

Akkukapazität: 2900 mAh

typische Ausdauer: 9:53 Stunden

Gesamtwertung: sehr gut (426 von 500 Punkten)

Akku wechselbar: nein

Preis: ab 899 Euro​