Top 10: Phablets mit der besten Ausdauer - Platz 3: Huawei Mate 9

Mit seinem knapp 6 Zoll großen Display ist das Huawei Mate 9 fast schon ein Mini-Tablet. Den Entwicklern ist es tatsächlich gelungen, die ohnehin schon starke Laufzeit des Vorgängers Mate 8 noch einmal zu verbessern. So holt das Mega-Huawei aus seinem 4000-mAh-Akku eine Laufzeit von 11:13 Stunden, was einer Verbesserung von 36 Minuten im Vergleich zum Mate 8 entspricht – bei identischer Akkukapazität. Die Schnellladefunktion des Geräts über die hauseigene Super-Charge-Technologie sorgt zudem dafür, dass der Nutzer bei komplett entleertem Akku bereits nach einer Stunde am Stromnetz wieder mit einem Ladestatus von etwa 80 Prozent rechnen kann.

Akkukapazität: 4000 mAh

typische Ausdauer: 11:13 Stunden

Gesamtwertung: sehr gut (454 von 500 Punkten)

Akku wechselbar: nein

Preis: ab 669 Euro​