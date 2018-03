Top 10: Phablets mit der besten Ausdauer - Platz 5: Asus Zenfone 3 (ZE552KL)

Das Asus geht in einer feinen Kombination aus Glas und Metall an den Start und besitzt auf der Rückseite einen sehr schnell reagierenden Fingerprintsensor. Auch die 16-Megapixel-Kamera kann mit praller Ausstattung und bei guten Lichtbedingungen mit guter Bildqualität punkten. Weniger schön sind die vielen Fingerabdrücke, die sich schnell auf den Glasoberflächen sammeln. Die technische Ausstattung ist dem Preis von knapp 400 Euro angemessen und lässt kaum Wünsche offen. Auch das 5,5 Zoll große, extrem helle Full-HD-Display hinterlässt einen guten Eindruck. Dies gilt auch für die Ausdauer, denn das Phablet sichert sich mit 10:12 Stunden den fünften Platz in diesem Ranking. Eine Schnellladefunktion für den fest verbauten 3000-mAh-Akku ist ebenfalls vorhanden, das passende Netzteil wird mitgeliefert.

Akkukapazität: 3000 mAh

typische Ausdauer: 10:12 Stunden

Gesamtwertung: sehr gut (441 von 500 Punkten) - Test in connect 2/17

Akku wechselbar: nein

Preis: ab 399 Euro​