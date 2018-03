Ausdauernde Powerbanks im Vergleich - Amazonbasics PB10

Amazon bietet mit dem PB10 einen recht schnörkellosen, aber zweckmäßigen Zusatzakku an – zwei USB-Ausgänge sind alles an Ausstattung, was der kleine Schwarze zu bieten hat. Dafür liefert er eine solide Leistung ab, erreicht 88 % der versprochenen Kapazität und setzt auch moderne Spannungswandler ein, die die Ausgangsspannung der verbauten Zellen auf 5 Volt anheben. Gemächlich lässt es der PB10 beim Betanken der eigenen Akkus angehen. Über vier Stunden sind angesichts der nutzbaren Kapazität eine Menge Zeit – die besten Kandidaten sind hier doppelt so schnell. Am Ende sorgt aber das tolle Preis-Leistungs-Verhältnis für ein „Sehr gut“.

connect-Urteil: sehr gut (257 von 300 Punkten)