Ausdauernde Powerbanks im Vergleich - Imuto Taurus X4

X4Taurus, lateinisch für den Stier, trifft es bei der Namensgebung des Imuto-Akkus recht gut. Satte 15,8 Amperestunden stellt der Bursche an seinen zwei Ausgängen zur Verfügung – angesichts von 30 Euro Verkaufspreis kann connect hier ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis attestieren. Der maximale Ausgangsstrom liegt mit 4,8 Ampere so hoch, dass sich zwei Smartphones mühelos parallel laden lassen. Zum Schutz legt Imuto noch ein Täschchen bei, über den aktuellen Ladezustand informieren nicht wie üblich vier kleine LEDs, sondern ein Display mit Ladestandsanzeige in Prozent. Wer in allen Disziplinen weit vorne ist, der hat dann auch den Testsieg verdient.

connect-Urteil: sehr gut (275 von 300 Punkten)