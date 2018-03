Ausdauernde Powerbanks im Vergleich - Technet IEP1000

Knapp 15 Euro, solide verarbeitet, hält, was er verspricht. Der Tecknet iEP 1000-Black zählt zu den Überraschungsprodukten im Testfeld. Obwohl er mit kaum mehr als einem Zentimeter Höhe ultraflach ausfällt und insgesamt gerade mal so groß wie ein Phablet ist, liefert der Zusatzakku volle 8 Amperestunden Kapazität. Dafür hält er sich bedeckt bei der Ausstattung. Neben vier Ladestand-LEDs, zwei USBAusgängen und einer USB-Ladebuchse hat der Tecknet nichts zu bieten. Muss er auch nicht, weil das Vorhandene auch so für ein solides „Gut“ reicht. Die von wenigen Käufern kritisierten Verarbeitungsmängel wies unser anonym gekauftes Exemplar übrigens nicht auf.

connect-Urteil: gut (246 von 300 Punkten)