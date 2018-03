Es gibt Testgeräte, bei denen es uns leid tut, dass sie unter die Räder des harten Testverfahrens geraten. So auch bei der Powerbank von Isy, die sich zunächst mit Design und Anfassqualität Sympathiepunkte erwirbt. Mit 15 Euro ist sie absolut gesehen auch nicht besonders teuer, aber bezogen auf die nutzbare Kapazität von 4,1 Ah reicht es doch nicht, um preislich Bäume auszureißen. Punktabzug gibt’s auch für die relative Ladezeit – hier braucht Isy einfach zu lange, um selbst wieder bei Puste zu sein. Und Boden gutmachen klappt mit den zwei USB-Anschlüssen auch nicht. So bleibt’s am Ende leider nur bei ein paar Sympathiepunkten.

connect Testurteil:​ befriedigend (221 von 300 Punkten)