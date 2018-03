Ginge es nur um den Preis, trüge der Poweradd den Testsieg davon: Nicht mal neun Euro stehen auf der Rechnung für den gut 100 Gramm leichten Retter in der Not, der mit seinen 3,6 Amperestunden nutzbarer Kapazität ein Smartphone mit Ach und Krach ein Mal wieder auf Vordermann bringt. Klar ist, dass wir für neun Euro keine Wundertaten erwarten, klar ist aber auch, dass es für nicht vorhandene Ausstattung und relativ lange Ladezeit keinen Punkteregen gibt. Dennoch: Der Poweradd Slim ist angesichts seines Preises ein durchaus empfehlenswertes Produkt und schrammt nur knapp am „gut“ vorbei, auch wenn er im Wettbewerbsumfeld keine absoluten Bestmarken erreichen kann.

connect Testurteil: befriedigend (220 von 300 Punkten)