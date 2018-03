Wir drücken Ihnen die Daumen, dass Sie den Revolt im Pearl-Katalog wiederfinden. Um uns lange Bestellnummern zu ersparen, haben wir den flachen Zusatzakku intern einfach Powerbank mit USB-C- und USB-A-Port genannt. Die Verpackung ist nicht wirklich schick, das Produkt mit seiner Riffeloptik schon. Und die Daten können sich auch sehen lassen: 8,3 Amperestunden sind sind für knapp 27 Euro okay, die relative Ladezeit bewegt sich im oberen Viertel des Testfelds und auch die Ausstattung ist mit den eingangs genannten USB-Anschlüssen in Ordnung. Auf eine Taschenlampenfunktion verzichtet der Revolt. Am Ende reicht es für ein solides „gut“ im Testurteil.

connect Testurteil: gut (236 von 300 Punkten)