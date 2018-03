Qivicon-kompatible Smart-Home-Geräte - Außensirene

Die Außensirene von Bitron Home (130 Euro) warnt akustisch und per Blinklicht vor Gefahren und dient an der Hauswand montiert auch im Ruhezustand zur Abschreckung. Das Gehäuse ist wetterfest und verfügt über einen Sabotageschutz, die Batterien sollen etwa zwei Jahre durchhalten. Die Anbindung an Qivicon erfolgt über den Funkstandard Zigbee.