Qivicon-kompatible Smart-Home-Geräte - Bewegungsmelder innen

Hersteller eQ-3 liefert diesen Bewegungsmelder unter der Bezeichnung "HM-Sec-MDIR 2" (60 Euro). Die Stromversorgung erfolgt per Batterie oder Elektroanschluss. Das Gerät funkt nach HomeMatic-Standard, kann an der Wand oder an der Decke montiert werden und dient bei Qivicon als Sensor, der Beleuchtungen einschaltet oder Alarmfunktionen auslöst.