Ruggedized Smartphones und Handys im Überblick - Ruggedized Handys und Smartphones

Wasserdicht, staubdicht und so stoßsicher, dass sie auch mal einen Absturz überstehen - das sind Ruggedized Handys. Sie eignen sich nicht nur für Baustellen und Camper, sondern haben dank neuer, dezenterer Gehäuse in einigen Fällen auch schon den Sprung in den Alltag geschafft. Spannend: neben Smartphones gehören auch noch klassische Handys mit Tastatur zum Angebot. Erkennbar sind die besonders robusten Handys an Beschreibungen wie „IP67 zertifiziert“ oder „zertifiziert nach MIL-STD-810G“. Doch wie Hersteller diese Standards interpretieren ist ihnen selbst überlassen. Wir haben das Kleingedruckte in den Produktbeschreibungen deshalb besonders gründlich gecheckt.