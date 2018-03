Unterwegs und auf Reisen sind Akkupacks oft Retter in der Not – so auch der EB-PG950 mit einer Kapazität von 5100 mAh. Der Energiespender ist in Grau oder Dunkelblau erhältlich, sieht schick aus und lässt sich dank der Trageschlaufe stets sicher halten. Zudem beherrscht der Akkupack die Schnellladefunktion – er tankt sich selbst sowie das angeschlossene Gerät in Rekordzeit auf. Eine integrierte LED-Ladestatusanzeige und ein Adapterkabel mit USB-C- und Micro-USB-Anschluss komplettieren die Ausstattung.