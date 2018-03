Für einen außergewöhnlichen und edlen Look bietet Samsung auch Cover mit Alcantara-Oberfläche an. Der Stoffüberzug ist aus der Autoindustrie bekannt und wird dort für Sitz- und Verkleidungsoberflächen genutzt. Das Material ist strapazierfähig sowie schmutzabweisend und besitzt eine wildlederähnliche Haptik. Das Alcantara Cover ist in den Farben Schwarz, Blau, Mint und Pink erhältlich.