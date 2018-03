Nokia 2330 Classic - MediaMarkt Preis: 38 Euro

Das preisgünstige Dualband-Modell ist ein Handy zum Telefonieren und SMS verschicken. Das macht es in GSM-Netzen auch gut. Das Nokia 2330 Classic hat angenehm große Tasten und ein 4,5 Zentimeter großes, aber etwas grob darstellendes Display mit 128x160 Pixeln. Es ist einfach zu bedienen. In Sachen Multimedia bietet das 2330 Classic wenig - in Sachen schnelle Datenübertragung fast nichts. Die Sprechzeiten des 80 Gramm Handys fallen mit fünf Stunden etwas knapp aus.

Fazit: Das Nokia 2330 Classic ist ein Mobiltelefon für Gelegenheits-Telefonierer. Der MediaMarkt-Schnäppchen-Preis von 38 Euro ist ok - ein Hammerpreis ist das nicht, das Handy gibt es im Web zum gleichen Preis (beispielsweise bei Amazon).