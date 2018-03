Schnurlose Telefone aller Klassen - Topklasse: Gigaset SL400A

Daneben bietet das SL400A weitere Komfortfeatures wie Picture-CLIP. Damit lassen sich Kontakte mit Bildern versehen, sodass man schon beim Klingeln sieht, mit wem man es zu tun bekommt. In Sachen Strahlenreduktion zeigt sich der Klassiker mit Voll-Eco-Modus auf dem neuesten Stand der Technik. Der Anrufbeantworter wird ausschließlich per Mobilteil bedient. Dessen Tasten sind sehr stabil, bieten einen präzisen Druckpunkt und sind angesichts der kompakten Maße erstaunlich groß geraten. Dass das SL400A klanglich ganz oben mitspielt, bewies es auch bei der erneuten Messung am verbesserten Messsystem von connect. Praktisch: Da Ladeschale und Basisstation getrennt voneinander sind, hat man beim Aufstellen mehr Freiheiten. Mittlerweile gibt es das SL400 auch mit updatefähiger Basis und verbesserter Kompatibilität zum Freisprechclip L410, zu erkennen am reinen Gigaset-Schriftzug - auf den älteren Modellen steht noch Siemens.