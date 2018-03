Schnurlose Telefone aller Klassen - Mittelklasse: AVM Fritz Fon MT-F

Auch wenn das 80-Euro-Telefon dank DECT-Standard mit anderen Basisstationen zurechtkommt - richtig zur Geltung kommt es nur im Zusammenspiel mit einer Fritzbox. Denn über diese nimmt das Fritz Fon Kontakt zum Internet auf, beispielsweise um in HD-Qualiät zu telefonieren oder via Webradio zum Küchenradio zu mutieren. Komfortabel ist auch die Möglichkeit, das WLAN-Modul per Telefon ein- oder auszuschalten. Auf den Anrufbeantworter der Box kann man via Mobilteil ebenfalls zugreifen. Das Telefon ist vom Formfaktor her außergewöhnlich, weil relativ schmal. Davon profitiert man beim Plaudern mit an der Klinkenbuchse angeschlossenem Headset: Da ein Gürtelclip fehlt, muss das MT-F in der Tasche verschwinden.