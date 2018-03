Schnurlose Telefone aller Klassen - Budgetklasse: Gigaset A400A

Das A400A ist zwar kein Design-Meilenstein, dafür solide Qualität Made in Germany für 40 Euro. So bietet das durch matten Kunststoff dominierte Gerät zum einen ein angenehm großes und geschwungenes Mobilteil, das sowohl gut in der Hand als auch am Ohr liegt. Die Tasten sind vergleichweise groß und bieten einen satten Druckpunkt.