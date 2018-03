Schnurlose Telefone aller Klassen - Mittelklasse: Gigaset C610A

Apropos Varianten: Mittlerweile ist das C610A auch mit IP-Zusatz zu haben, was ihm neben Internetfunktionalität auch HD-Telefonie ermöglicht. Der beim getesteten Modell vorhandene Anrufbeantworter lässt sich wahlweise an der Basis oder am Mobilteil bedienen. Letzteres führt mit einem 5-Wege-Joystick durch das übersichtliche Menü, in dem man zahlreiche Funktionen einstellen kann - beispielsweise, dass das Telefon bei Anrufen mit unterdrückter Rufnummer nicht klingelt. Auch kann man Kontakte einer Gruppe zuordnen, die sich wiederum mit separaten Klingeltönen versehen lässt. In Verbindung mit seiner mehr als ordentlichen Ausdauer empfiehlt sich das C610A als ideales Familien-DECT.