Schnurlose Telefone aller Klassen - Mittelklasse: AVM Fritz Fon MT-F

Trotz schmaler Silhouette lässt sich der Hörer gut bedienen, den großen, mit gutem Druckpunkt ausgestatteten Tasten sei Dank. Hinzu kommt eines der besten DECT-Displays, das mit 262_144 Farben und einer Auflösung von 240 x 320 Pixeln arbeitet. Klanglich macht das MT-F eine ordentliche Figur: Im DECT-Standard hält es mit der Konkurrenz mit. In Sachen HD-Telefonie geben aber andere den Ton an. Charakteristisch für viele AVM-Produkte ist die Update-Politik: So kommt auch das MT-F in den Genuss regelmäßiger Firmware-Auffrischung. Daraus ging beispielsweise auch der nachträglich implementierte Voll-Eco-Modus hervor. Wer gerne experimentiert, kann sich zudem Laborfirmware aus dem Fritz Labor auf der Herstellerseite herunterladen.