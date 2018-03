Schnurlose Telefone aller Klassen - Topklasse: Gigaset S810A

Neben dem ansprechenden Äußeren, zu dem die präzisen, mit Metall überzogenen Tasten auch haptisch ihren Teil beitragen, hat das S810A klanglich einiges zu bieten. So heimsten sowohl seine Freisprecheinrichtung als auch sein Mikrofon und der Lautsprecher des Mobilteils fleißig Punkte im Messlabor ein. Leichte Abstriche muss der Käufer bei der Ausdauer machen, die bei Nutzung des Strahlenreduzierers Voll-Eco-Mode zusätzlich leidet. Insgesamt ist die Ausdauer im Alltag aber akzeptabel - und wer das Mobilteil nachts auf den Ladekontakten parkt, wird keine Engpässe erleben. Neben der Standardausführung in Silber gibt es das S810A derzeit auch in Weiß, allerdings in einer Limited Edition, die nicht überall erhältlich ist.