Schnurlose Telefone aller Klassen - Budgetklasse: Panasonic KX-TG6521

Großzügig dagegen die Abmessungen des etwas bauchigen Mobilteils, das perfekt in der Hand und am Ohr liegt. Die Tasten sind farblich abgesetzt und dank großem Abstand gut zu finden, reagieren auf Druck jedoch etwas schwammig. Durchs Menü geht es via Vier-Wege-Taste und drei Softkeys unterm bernsteinfarben beleuchteten Monochrom-Display. Einen Voll-Eco-Modus hat sich Panasonic gespart, das Messlabor bescheinigte dem Preisbrecher gute Sprachqualität.