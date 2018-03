Schnurlose Telefone aller Klassen - Topklasse: Gigaset S810A

Auch wenn die S-Klasse bei Gigaset nicht das obere Ende der Produktriege markiert, lässt das S810A kaum Wünsche offen. Optisch und auch in Sachen Innenleben entspricht es weitgehend seinem Vorgänger S795 - der entscheidende Unterschied ist der Kurzstreckenfunk Bluetooth, mit dem das S810A (100 Euro UVP) sowohl mit einem Headset als auch mit einem PC anbandeln kann. Der Datentausch mit dem Rechner funktioniert über die kostenlose Gigaset-Software QuickSync, statt mit Bluetooth auch wahlweise über den USB-Anschluss, der unter der Akkuabdeckung liegt. Über Funk lassen sich zudem vCard-Kontakte vom Handy aufs Mobilteil transferieren. Wie das aktuelle Topmodell SL910 kooperiert das S810A mit Outlook alternativ auch über die CTI-Schnittstelle (Computer-Telefon-Integration), was es für den Büroeinsatz interessant macht.

Etwas mehr Komfort als beim SL400A bietet der Anrufbeantworter. Er lässt sich sowohl übers Mobilteil als auch direkt an der Basisstation abhören - so muss man nicht erst nach dem Telefon suchen, um sich nach der Heimkehr nachrichtentechnisch upzudaten. Wer zeitlich ganz nah am Geschehen sein möchte, kann sich über neue Nachrichten auch per SMS informieren lassen.