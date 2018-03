Schnurlose Telefone aller Klassen - Mittelklasse: Gigaset C610A

Mit der C-Klasse bewegt man sich bei Gigaset analog zum berühmten schwäbischen Autobauer Mercedes in der Mittelklasse. Dass diese durchaus Komfort zu bieten hat, beweist das C610A für 80 Euro. Komfort, den man schon beim Wählen spürt - dank der Hartkunststoff-Tasten, die einen satten Druckpunkt bieten. Das abgerundete Gehäuse liegt gut am Ohr, was Quasselstrippen entgegenkommt. Die sauber klingende Freisprecheinrichtung ermuntert zudem zum freihändigen Plaudern. Wer es noch bequemer mag, kann das C610A ebenso wie die Gigaset-Modelle SL400A und S810A mit dem Freisprechclip L410 für 50 Euro nutzen. Aktuell gibt es dies auch als Bundle mit dem C610 ohne Anrufbeantworter für 100 Euro, man spart also 20 Euro.