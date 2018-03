Selbes Funktionsprinzip, etwas auffälligeres Design und ein paar Cent mehr - das ist der Leef iAccess iOS microSD Card Reader. Durch das etwas schmalere Design könnte sich dieser Kartenleser besser mit der einen oder anderen iPhone-Hülle vertragen als das Konkurrenzmodell von PhotoFast. Das in schwarz und weiß erhältliche Gerät verkraftet microSD-Karten mit einer Größe von 8 bis 128 GByte und lässt sich per Firmware-Update auf den neuesten Stand bringen. Letzteres kann zum Beispiel bei Verbindungsproblemen hilfreich sein. Rund 40 Euro kostet der Leser mit Lightning-Anschluss bei Amazon. Auch die Leef-App hat eine Backup-Funktion, mit der Sie zum Beispiel Ihre Urlaubsfotos in Sicherheit bringen können.