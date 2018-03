Der PhotoFast Apple Lightning-Kartenleser CR8800 liest microSD-Karten mit einer Größe von bis zu 128 GByte. Er kostet 39,95 Euro und ist außer in Blau auch in Schwarz, Weiß und Pink erhältlich. Das Gerät trägt die "Made for iPhone"-Zertifizierung und ist klein genug, um es am Schlüsselbund mit sich zu führen. Für das Laden von auf der SD-Karte liegenden Daten beziehungsweise das Speichern auf der SD-Karte benötigen Sie eine vom Hersteller angebotene App. sie bietet eine Backup-Funktion mit Anbindung an verschiedene Cloud-Dienste, darunter iCloud, Dropbox und Google Drive.