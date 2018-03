Bei vielen modernen Smartphones muss die SIM-Karte am Gehäuserand in einen Schacht oder einen Einschub eingeführt werden. Um den Schacht zu öffnen, gibt es eine spezielle Nadel, die der Packung beiliegt. Diese wird in die Öffnung gesteckt. Mit leichtem Druck lässt sich der Einschub öffnen und die Karte einlegen.