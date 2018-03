12 praktische Siri-Funktionen - Sich erinnern lassen

Was Wichtiges im Kopf und Angst, es zu vergessen? Siri kann Erinnerungen erstellen, die in der gleichnamigen App landen. Schick daran ist auch, dass Sie dabei Datum und Uhrzeit für die Erinnerung festlegen können. Oder Sie lassen sich einfach bei der Ankunft oder Abfahrt an beziehungsweise von einem bestimmten Ort erinnern. Am besten klappt das mit Orten, die bereits in den Kontakten Ihres Adressbuches gespeichert sind. Legen Sie dort auch Ihre eigene Privat- beziehungsweise Geschäftsadresse fest, um "Zu Hause" beziehungsweise "im Büro" als Sprachkommando nutzen zu können.