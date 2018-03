12 praktische Siri-Funktionen - Einen Termin erstellen

Bei der Eingabe eines Termines kommt es auf die richtige Reihenfolge der Parameter an. Sehr gute Erfahrungen haben wir auch damit gemacht, den Betreff des Termins mit den Worten "mit dem Titel" einzuleiten. Sie können den Termin aber auch in zwei Schritten erstellen. Als erstes mit dem Kommando "Neuer Termin am Montag von 13 Uhr bis 14 Uhr". Dann schlägt Siri einen Kalendereintrag mit dem Titel "Termin" vor. Jetzt können Sie mit "Titel ändern" Ihren eigenen Betreff einsetzen. Wir finden die im Bild gezeigte Formulierung aber praktischer, weil sie schneller ist.