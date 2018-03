12 praktische Siri-Funktionen - Musik abspielen

Auch bei der Auswahl von Musikstücken profitieren Sie von der besseren Erkennung für englischsprachige Vokabeln der deutschen Siri. Sie können einfach nur einen Künstlernamen wünschen ("Spiele Adele"), ein Album auswählen ("The White Album"), einen Titel oder mehrere Angaben kombinieren ("The White Album von Beatles"). Einzige Voraussetzung: die Songs müssen in Apples Musik-App gespeichert sein. Wer den Streaming-Dienst Apple Music abonniert hat, für den findet Siri auch dort passende Treffer.