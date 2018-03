12 praktische Siri-Funktionen - Sportergebnisse abfragen

Siri ist eine echte Sportskanone, vor allem in Sachen Fußball. Fragen wie "Wie hat Werder Bremen gestern gespielt?" oder "Wer spielt am Freitag Abend in der Fußball Bundesliga?" beantwortet sie problemlos. Auch die Tabelle ("Zeige die Tabelle der ersten Fußball Bundesliga") kennt sie. Auf die Frage "Wer spielt am Samstag nachmittag Fußball" verkürzte sie die kurze Wartezeit mit einem "Schaunmermal". Ob das ein Zufall war oder ob Siri die Redewendung genau passend einsetzte, wird wohl ihr Geheimnis bleiben.