Bestenliste handliche Smartphones - Samsung Galaxy A3 (2016)

Auch das günstige Galaxy A3 (2016) von Samsung kann sich einen Platz unter den Top Fünf der handlichsten Smartphones sichern. Mit dem 4,7-Zoll-HDOLED- Display, der Vorder- und Rückseite aus Glas, dem Metallrahmen und einem Akku mit 2300 mAh reizt das schicke Smartphone mit 130 Gramm Lebendgewicht den angelegten Maßstab dann auch komplett aus. Das Volumen beträgt 70,2 cm3 und liegt problemlos innerhalb des maximalen Grenzbereichs von 73 cm3.

Mit den erreichten 426 Punkten und der Verbalnote „sehr gut“ ist das Samsung in diesem Umfeld konkurrenzlos. So bleibt das Galaxy A3 (2016) über acht Stunden im Displaybetrieb, und auch die Empfangseigenschaften sind durch die Bank top. Die 10,5 GB internen Speicher lassen sich per Micro-SD-Speicherkarte erweitern und der hauseigene Quad-Core- Prozessor hat reichlich Power.