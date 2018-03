Bestenliste handliche Smartphones - LG X Screen

Konnte sich das X Screen von LG bereits in den Preis-Leistungs-Charts den zweiten Platz sichern, so gelingt dies dem koreanischen Smartphone nun auch beim Thema Handlichkeit. Totz des 4,9 Zoll großen HD-Displays schafft es LG, das Volumen auf lediglich 72 cm3 zu halten. Das ist zwar der höchste Wert in diesem Ranking, doch in Verbindung mit dem zweitniedrigsten Gewicht von 120 Gramm reicht dies ganz knapp, um vor dem drittplatzierten Medion zu bleiben. Auch die restlichen Ausstattungsmerkmale und Testergebnisse des LG X Screen können sich angesichts des günstigen Preises von etwa 160 Euro in den Webshops durchaus sehen lassen. Als echten Eyecatcher besitzt das X Screen ein zweites Display auf der Front. Diese Anzeige mit einer Diagonalen von 1,76 Zoll und einer Auflösung von 80 x 560 Pixeln zeigt im Standby-Betrieb das Datum, die Uhrzeit und Benachrichtigungen an. Per Fingerwisch gelangt man aber auch zu den Bedienelementen des Musikplayers oder zur Taschenlampenfunktion. Ist der Hauptbildschirm aktiviert, dient das Zweitdisplay zur Anzeige von häufig genutzten Apps und Funktionen.

Richtig stark sind die Laufzeiten im Displaybetrieb und auch bei den Gesprächszeiten. Weniger gut ist dagegen die Einsteigerplattform von Qualcomm, eine 1,2-GHz-Quad-Core-CPU. Auch die Helligkeit der Displays ist nur durchschnittlich. Das tut der gelungenen Handhabung aber keinen Abbruch, denn in der Hand des Nutzers macht das LG eine gute Figur.