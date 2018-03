Bestenliste handliche Smartphones - Apple iPhone SE

Kompakter als beim Apple iPhone SE geht es bei keinem anderen aktuellen Modell der Bestenliste zu. Mit einem Volumen von gerade einmal 58,5 cm3 und einem Gewicht von lediglich 113 Gramm gibt es in Sachen Handlichkeit dann auch keine zwei Meinungen, wer sich den begehrten Platz an der Sonne redlich verdient hat. Die kompaktesten Abmessungen der Bestenliste erreicht Apple mit dem Einsatz eines 4-Zoll- Displays, das eine besonders hohe Leuchtkraft besitzt, und einem kleinen 1624-mAh-Akku. Ansonsten gibt es auch beim iPhone SE die üblichen Apple- Tugenden zu endecken: Ein hochwertiges Gehäuse aus Metall und eine Displayabdeckung aus Glas sorgen für eine feine Haptik. Dazu gesellt sich die perfekte Verarbeitung und ein Betriebssystem samt Benutzeroberfläche, das in puncto Bedienfreundlichkeit seinesgleichen sucht. Komplettiert wird das Ganze von einem leistungsstarken Prozessor und einer tollen Kamera mit 12-Megapixel- Auflösung.

Auch die Ergebnisse im connect-Test überzeugen: Laufzeiten und Empfangseigenschaften sind gut. Allerdings lassen sich die Amerikaner diese Tugenden auch teuer bezahlen. Guenstiger.de gibt für die getestete Variante mit 64 GB internem Speicher einen Preis von mindestens 449 Euro an. Die 16-GB-Version ist etwas billiger, aber nicht zu empfehlen, da das iPhone SE wie die anderen Apple-Geräte keinen Wechselspeicherslot besitzt.