Samsung Galaxy S6 Edge+

Dass Topmodelle von Samsung regelmäßig auf den vorderen Bestenlisten-Plätzen landen, liegt auch daran, dass die Koreaner sich keine nennenswerte Schwäche auf technischer Ebene leisten, wie unser Labor Testlab immer wieder bestätigt. Von daher wundert es nicht, dass mit dem Galaxy S6 Edge Plus auch ein Kandidat von Samsung unter den fünf beim Funk besten Smartphones landet.

Dass das vom Hersteller ehemals für 799 Euro eingeführte Galaxy nicht noch weiter vorne landet, liegt an kleinen Abzügen bei GSM und bei LTE. Wobei GSM praktisch nur noch in der Telefonie eine Rolle spielt, bei LTE fehlt wieder etwas Leistung im 800-MHz-Band. Als weitere Ähnlichkeit verbindet das exzellent ausgestattete S6 Edge Plus die hohe Strahlungsarmut mit seinen funkstarken Kollegen. Denen hat es das durch und durch an High-End-Ansprüchen orientierte Feature-Set voraus.​