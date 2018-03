Einen Punk verliert das Acer Liquid Jade Primo bei der Sendeleistung im LTE-800-MHz-Band und einen weiteren bei UMTS. Bleiben 73 Punkte für die Funkleistung. Damit holt sich das Primo eine Top-5-Platzierung in dieser Kategorie und mit weiteren Topnoten in der Akustik eine überragende Beurteilung bei den Messwerten.​​

Doch damit nicht genug: In der Ausstattung kassiert das mit einem hochauflösendem 5,5-Zoll-OLED-Display ausgestattete und mit ehemals 599 Euro unverbindlicher Preisempfehlung gestartete Acer ein „Sehr gut“. Nur ein „Befriedigend“ gibt es, auch wegen dem mit 9 Millimetern etwas dicker ausgefallenem Gehäuse, in der Disziplin Handhabung. Doch das etwas größere Volumen scheint dem Akku zugute zukommen, über sieben Stunden typischer Betriebszeit führen zu einem „Sehr gut“ in Sachen Ausdauer und in der Gesamtnote.​