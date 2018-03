Google Maps oder Here bringen ortsunkundige Smartphone-Nutzer schnell und sicher zum gewünschten Ziel. Und das Beste: Man kann sich die Route offline herunterladen und so Datenvolumen sparen. Für Autofahrer bieten kostenpflichtige Navi-Apps wie Tomtom oder Navigon, aber auch die Gratis-App Scout GPS Navigation Offline-Karten an. Das gleiche gilt beim Musik-Streaming, wo ein dreiminütiger Song schon mal bis zu 5 MB pro Minute schluckt: Die Musik-Apps von Spotify, Tidal oder Google Play Music sind unterwegs auch im Offline-Modus nutzbar.