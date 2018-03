Wer häufig seine E-Mails abruft, verbraucht nicht nur Akkustrom, sondern auch sein teuer erkauftes Datenvolumen. Aber auch hier gibt’s Spartricks: So kann man in den Einstellungen von E-Mail-Accounts wie etwa GMX, Web.de oder Google Mail einrichten, dass Nachrichten nicht automatisch synchronisiert werden, sondern die Verbindung zum Server nur auf Knopfdruck geschieht. So kann man E-Mails offline lesen und vorschreiben. Auch ist es ratsam einzustellen, dass E-Mail-Anhänge nicht automatisch, sondern manuell geladen werden.