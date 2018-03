Foto-Zubehör für Smartphones - Polaroid ZIP

Faszination Sofortbild im digitalen Zeitalter: Die etwa scheckkartengroßen Farbfotos druckt der Polaroid ZIP in zehn Sekunden. Wasserfest und selbstklebend sind sie vielseitig einsetzbar und machen sich gut an der Pinnwand, auf Magneten, an Omas Kühlschrank oder wie früher im Portemonnaie.

Über die Android- und iPhone-App lassen sich die Fotos bearbeiten, verzieren und als Passbilder ausgeben. Mit 186 Gramm und 23 x 12 x 7,4 Zentimetern passt der ZIP in jede Tasche, der 500-mAh-Akku reicht für ca. 25 Drucke. Das Spezialpapier bekommt man über die App oder bei Amazon (18 Euro/30 Blatt).

UVP: 129 Euro.

www.polaroid.com